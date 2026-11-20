Sneaker beliebter Marken wie Nike, adidas oder New Balance kosten im Laden schnell mal 150 bis 200 Euro – und online sieht man noch viel höhere Preise. Warum sind Sneaker so teuer? Und wer macht das Geschäft damit? Das klärt Reporterin Karen Grass in dieser Folge von DEALS, einer Doku-Reihe von ZDF WISO. Sie trifft dafür Branchenkenner, besucht ein Release-Event in einem angesagten Sneakerladen in Berlin und spricht mit Unternehmer Fabian Arnold, der mit dem Reselling von besonders gefragtern Sneakern ein Millionen-Business aufgezogen hat.

Günstige Herstellung, hohe Preise - wer verdient?

Der Sneakermarkt in Deutschland ist zuletzt weiter gewachsen - trotz Wirtschaftskrise: Während andere Schuhe schwächelten, stieg der Umsatz mit Sneakern seit 2019 um mehr als ein Drittel. Die beiden größten Hersteller Nike und Adidas konnten 2025 Milliardenumsätze mit Schuhen einfahren. Aber wie viel verdienen sie an einem Paar Sneaker für 150 Euro? Und wie kommen die hohen Preise zustande?



Reporterin Karen findet heraus, was Material und Herstellung eines Sneakers kosten. Die großen Marken lassen in der Regel in Asien produzieren, vor allem in Vietnam oder Indonesien. Niedrige Löhne, hochtechnologisierte Produktion und hohe Stückzahlen ermöglichen insgesamt geringe Herstellungskosten. Bleiben den Markenherstellern also am Ende hohe Margen? Oder verdient vor allem der Einzelhandel gut an hohen Verkaufspreisen?

Immerhin verbleibt beim Kauf eines Sneakers etwa die Hälfte des Preises beim Laden. Der geschätzte Nettogewinn im Schuh-Einzelhandel ist allerdings überraschend gering.

Promi-Kollaborationen und Limited Editions

Wer im Sneakerbusiness eindeutig gewinnt: einzelne prominente Sportler oder Musiker wie Michael Jordan oder Travis Scott, die durch die Zusammenarbeit – sogenannte Kollabos – mit großen Sneakermarken Millionen verdienen. Mit solchen gehypten Kollaborationen und limitierten Editionen wecken Adidas, Nike und Co. Begehrlichkeiten. Die künstlich erzeugte Knappheit befeuert die Nachfrage und steigert letztlich den Wert von Sneakern.

Zweitmarkt Reselling – ein lukratives Geschäft?

Von diesen Marketing-Tools profitiert ein Zweitmarkt: Auf Reselling-Plattformen wie StockX oder GOAT bieten private und gewerbliche Anbieter tausende, meist originalverpackte Sneaker zum Weiterverkauf an - oft zu deutlich höheren Preisen als im Laden. Limitierte Modelle, die auf dem Retail-Markt in Sekunden ausverkauft sind, erzielen hier teilweise erstaunliche Preise und können Resellern gute Gewinne bescheren. Allerdings, so erfährt Reporterin Karen Grass, sind die Margen, die sich mit dem Weiterverkauf erzielen lassen, in den letzten Jahren gesunken.