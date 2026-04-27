Ein Uber per App bestellen, einsteigen, losfahren – bequemer und günstiger geht Mobilität kaum. Doch ist der gute Deal für uns am Ende ein schlechter Deal für andere?

Klar ist: Wenn wir in Berlin, Hamburg oder Köln ein Uber bestellen, ändert sich der Fahrtpreis mit der Nachfrage. Während sich der Preis fürs Taxi vor allem nach der Dauer der Fahrt richtet, setzen Ridehailing-Anbieter wie Uber und Bolt bei der Preisgestaltung auf Dynamic Pricing. Am Preis, den wir als Kunden zahlen, verdienen am Ende verschiedene Akteure mit: Uber selbst, Subunternehmer und Fahrer. Aber: Wie hoch ist ihr Anteil?

Was verdienen Uber-Fahrer?

In dieser Folge von „DEALS“, einer Doku-Reihe von ZDF WISO, geht Reporterin Kaja Adchayan dem Geschäftsmodell von Uber in Deutschland auf den Grund. Sie spricht mit Fahrern und recherchiert, wie viel vom Fahrpreis tatsächlich bei ihnen ankommt. Viele berichten von langen Arbeitszeiten, unsicheren Einkommen und hohem Druck.

Kritik an Subunternehmer-Struktur

Die meisten Uber-Fahrer arbeiten nämlich nicht, wie viele glauben, selbständig und damit direkt in die eigene Tasche, sondern sind angestellt – bei Subunternehmern. Diese beschäftigen die Fahrer, stellen die Fahrzeuge und bekommen dafür pro Fahrt eine Provision von Uber. Das führt, wie Kaja feststellen wird, zu einer intransparenten Struktur.

Behörden stellen bei Subunternehmern immer wieder Verstöße gegen geltende Vorschriften fest und sprechen von einem System, das anfällig für Missstände sei. So sagt die Chefin des zuständigen Kreisverwaltungsreferats in München, ein Grund für die vielen Verstöße sei, dass es den Subunternehmern aufgrund der niedrigen Einnahmen faktisch nicht möglich sei, den Betrieb rechtskonform zu führen.

Kaja fragt sich: Funktioniert das Geschäft mit Uber-Fahrten also ohne Verstöße gegen geltende Vorschriften gar nicht? Sie konfrontiert Uber mit ihren gesammelten Kritikpunkten. Inwiefern sieht sich die Plattform in der Verantwortung?