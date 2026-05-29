Bis zu 60.000 Kilometer legt Hardy Leben jedes Jahr zurück – immer auf Abenteuer-Rallye quer durch Europa. Mit dabei: Freundin Jessica und „Antje“, ein 40 Jahre alter VW-Passat, der als rollendes Hotel und Pannenhelfer dient.

„Am Ende unseres Lebens läuft unser Leben als innerer Film an uns vorbei. Und dann will ich, dass der Tod rausrennt und sich Popcorn holt, weil es einfach so ein außergewöhnliches Abenteuer war“, sagt Hardy Leben aus Bad Bramstedt. Der gelernte KFZ-Mechaniker und ADAC-Mitarbeiter investiert privat fast jeden Cent und jede Minute in Abenteuer-Rallyes. Gemeinsam mit Jessica repariert er die Autos anderer Urlauber – aus Liebe zum Reisen und zu alten Fahrzeugen. Sein Motto: „Auf einer Abenteuer-Rallye lernt man fürs Leben.“

Die „Viking Sun“-Rallye führt über 2500 Kilometer in sieben Tagen durch Dänemark, Schweden und Norwegen – ohne Navi, ohne GPS, aber mit verrückten Zusatzaufgaben. Über 350 Teilnehmer stellen sich dieser Herausforderung.

Sandra und Tobias aus Glienicke/Nordbahn wagen sich zum ersten Mal auf eine solche Rallye. „Meine Erwartungen an die Reise waren schöne Fotos zu schießen, gut essen zu gehen, Menschen und Länder kennenzulernen“, erzählt Sandra. Doch ihr 60 Jahre alter Oldtimer bringt sie an die Belastungsgrenze: Pannen, Zweifel, Beziehungszoff!

Hier kommt Hardy ins Spiel. Mit Herz und Hand repariert er nicht nur Autos, sondern auch so manche zwischenmenschliche Krise. Sein Motto: „Aufgeben ist nicht. Aufgaben kannst du bei der Post. Es findet sich immer eine Lösung!“ Diese Rallye wird die außergewöhnlichste seiner Karriere – und führt vier Menschen und zwei besondere Autos zusammen. Aus Frust wird Freundschaft.

Die ZDF.reportage erzählt die Geschichte von Deutschlands außergewöhnlichstem Pannenhelfer bei seiner verrücktesten Abenteuer-Rallye.