Die Ausbildung zur Pflegefachkraft dauert drei Jahre, dann heißt es: Theorie in Praxis umsetzen. Das Grundgehalt in der Pflege liegt für Berufseinsteiger bei rund 3700 Euro brutto im Monat. Doch der immense Druck stellt alle vor große Herausforderungen.

Anstrengender Stationsalltag

"Lasst uns die Pflege groß machen", sagt Emilia, 24. Seit sie ihre Großeltern in deren letzten Tagen begleitet hat, gibt es für sie nur dieses eine Ziel. Auf der Gastroenterologie versorgt sie bis zu 22 Patientinnen und Patienten pro Schicht und spürt zunehmend, wie schwer es wird, zwischen dem engen Takt des Stationsalltags und der Zeit für den einzelnen Menschen die Balance zu halten. "Ich möchte nicht als Roboter enden, der einfach nur Aufgabe nach Aufgabe erledigt."

Motivierte junge Pflegerinnen

Die vier jungen Frauen eint eine hohe Motivation und derselbe Konflikt: Sie wollen mehr tun, als nur zu funktionieren. Doch der Alltag auf Station lässt für das, was sie an diesem Beruf lieben, oft nur wenig Zeit. Franzi, 21, hat ihr Examen mit Auszeichnung bestanden und startet auf der Kinderintensivstation. Schon in ihrer ersten Schicht kommt ein zweijähriger Junge mit einer lebensbedrohlichen Sepsis.

Sude, 23, war Erzieherin und arbeitet nun auf der Kinderkrebsstation. Als ihr kleiner Patient einen Fieberkrampf erleidet, muss sie lernen, die Ablehnung schwer kranker Kinder nicht persönlich zu nehmen. "Mich fasziniert an den Kindern, dass ich immer jeden Tag sehe, wie stark sie sind und wie viel sie wegstecken können", resümiert Sude. "Mir ist es sehr wichtig, etwas Sinnvolles zu machen und ich bin hochmotiviert."

Hoffnung auf ein Spenderorgan

Für die 24-jährige Anna bedeutet Pflege, "den Menschen, die jetzt aktuell in Not sind, unterstützend zu helfen, für sie da zu sein." Auf der pneumologischen Intensivstation betreut sie einen Mann, der seit Monaten auf eine Spenderlunge wartet und nur noch mithilfe einer künstlichen Lunge am Leben gehalten wird. Schließlich darf sie ihm die Nachricht überbringen, auf die er so lange gehofft hat.

Eine "ZDF.reportage" über die ersten Wochen im Pflegeberuf, über große Verantwortung in jungen Jahren und über den Mut, sie zu übernehmen.