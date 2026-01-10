Im Sommer boomt der Tourismus, im Winter wird renoviert, repariert und improvisiert. Viele verdienen ihr Geld in der kalten Jahreszeit auf Baustellen oder in anderen Jobs.

Handwerksarbeiten in der ruhigen Jahreszeit

Leif Jessen zum Beispiel: Im Sommer arbeitet er im Restaurant seiner Mutter, im Winter saniert der gelernte Zimmermann das Obergeschoss. "Zum Saisonstart muss alles fertig sein, damit wir wieder Geld verdienen."



Auch Dark Bloome nutzt die ruhige Zeit für Handwerksarbeiten. Sein Hauptgeschäft sind Wattwanderungen – im Sommer mit über 30 Gästen, im Winter kommen höchstens fünf oder sechs. "Richtig lohnen tut sich das nicht, aber wir wollen auch unsere Wintergäste zufriedenstellen."



Im Supermarkt von Heiko Müller sieht es ähnlich aus: "In manchen Monaten machen wir sogar Minus." Trotzdem bleibt der Laden geöffnet – um die 2300 Einwohner zu versorgen und um die Mitarbeiter zu halten.

Postbote hat viel zu tun

Postbote Mats Bohn hat dagegen keine Pause: "Wir haben wahrscheinlich eine der höchsten Pro-Kopf-Paketquoten in ganz Deutschland." Windeln, Tierfutter, Drogerieartikel – vieles muss per Post kommen, weil es auf der Insel nicht erhältlich ist. Im Sommer bestellen sogar Urlauber mit. "Dafür ist es im Winter manchmal echt ungemütlich. Bei schlechtem Wetter triffst du tagelang keinen Menschen."

Die "ZDF.reportage" begleitet verschiedene Amrumer durch die kalte Jahreszeit – zeigt Herausforderungen, aber auch die besonderen Reize der Insel im Winter.