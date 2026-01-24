Das Wasser ist kühl und neben Sonne gibt es auch Wind. Was ist los auf Mallorca, wenn die Millionen Urlauber weg sind? Wie tickt die Insel im Winter?

Ruhe am Ballermann

Viele Hotels, Bars und Geschäft sind in den Wintermonaten geschlossen. Die deutsche Kneipe "Zur Krone" an der Promenade in El Arenal hingegen hat geöffnet. Neben Sangria gibt es jetzt auch Glühwein für die deutsche Stammkundschaft. Beatrice Ciccardini, Inhaberin und Wirtin der Kneipe, lebt seit mehr als 30 Jahren auf der Insel und erzählt: "Unsere Kunden sind im Winter entspannter. Wir haben viele ältere, aber auch junge Leute, die hier Mallorca im Winter genießen. Im Sommer ist am Ballermann einfach non stopp was los, im Winter ist es beschaulicher."

Im Winter viele Wandertouristen

Die wenigen Touristen, die bewusst im Winter nach Mallorca reisen, genießen die Ruhe und die Natur. "Ich finde den Winter schöner, es ist ruhiger, entspannter", sagt Birgit Tegenkamp, eine deutsche Touristin aus Cloppenburg, die zusammen mit einer Freundin in den Bergen von Soller eine Finca gemietet hat. Besonders zum Wandern kommen viele Touristen in der kalten Jahreszeit nach Mallorca und genießen Landschaft, Ausblick aufs Meer und schöne Steilküstenwege.

Trubel im deutschen Supermarkt

Doch nicht überall ist die Insel im Winterschlaf. Im deutschen Supermarkt in El Arenal ist jetzt die Hölle los: "Der Winter ist für uns Hochsaison", erklärt Silla Voigt. Die Chemnitzerin betreibt seit 2007 das Geschäft und sorgt dafür, dass ihre Kundschaft gerade zur Winterzeit die passenden deutschen Produkte findet. "Meine Kunden wollen dann Klöße, Lebkuchengewürze und Bratensoßen", erklärt Silla Voigt. Denn im Winter sind viele Lokale geschlossen und die Deutschen sitzen in ihren Fincas und Ferienwohnungen und kochen deutsche Hausmannskost. Deshalb sind deutsche Produkte schwer gefragt. Im Supermarkt treffen sich alle, die "ein Stück Heimat" einkaufen wollen.

Viel Arbeit bei der Oliven- und Orangenernte

In der Landwirtschaft ist im Winter Hochsaison, die Oliven- und Orangenernte steht an. "Wir haben gut zu tun. Jetzt wird die Ernte eingefahren", erklärt Landwirt Franz Kraus.

Auch Heizungsinstallateur Yasin Kizrak hat im Winter alle Hände voll zu tun. Denn die Kälte auf Mallorca hat es in sich. "6 bis 7 Grad zusammen mit der hohen Luftfeuchtigkeit fühlen sich fast so kalt an wie in Deutschland", erklärt der Handwerker, der jetzt im Dauereinsatz ist und Klimaanlagen auf Heizungsmodus umstellt oder Heizungen repariert.

Die "ZDF.reportage" zeigt Mallorca von einer ruhigen Seite, die den meisten Touristen unbekannt ist, und begleitet Einheimische und Urlauber auf der Insel.