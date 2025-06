Ein Fehler mit fatalen Folgen

Die Handlung

War es die alte Nachbarin Elfriede Seeliger, mit der das Opfer eine Art Nachbarschaftsstreit hatte? Oder steckt der Freund Lukas Huber dahinter? Anscheinend war Nadine Goltermann von ihm gelangweilt und wollte sich von ihm trennen.

Hat Nadine Goltermann Schluss gemacht und Lukas Huber rot gesehen? Aber auch Nadine Goltermanns beste Freundin, Dirka Mühlbauer, gerät in Verdacht. Sie war vor Nadine mit Lukas Huber zusammen. Mord aus Eifersucht? Die Ermittlungen nehmen eine neue Wendung, als die Kommissare erfahren, dass Lukas Huber seiner Freundin am Tag vor dem Mord 30 000 Euro geschenkt hat, damit diese sich zusammen mit Dirka Mühlbauer einen lang gehegten Traum erfüllen kann: eine eigene Praxis für Physiotherapie. Doch das Geld ist verschwunden.



Währenddessen findet Felix Seitz im Kommissariat in alten Unterlagen einen Rechenfehler und beschäftigt damit nicht nur den Controller Andreas Lorenz.

Darsteller

Korbinian Hofer - Joseph Hannesschläger

Sven Hansen - Igor Jeftic

Miriam Stockl - Marisa Burger

Michael Mohr - Max Müller

Marie Hofer - Karin Thaler

Gert Achtziger - Alexander Duda

Sandra Mai - Sina Wilke

Andreas Lorenz - Ben Blaskovic

Marianne Grasegger - Ursula Maria Burkhart

Christin Lange - Sarah Thonig

Jo Caspar - Christian K. Schaeffer

Felix Seitz - Gabor Biedermann

Richard Gruber - Michael Wolfschmidt

Dirka Mühlbauer - Ina Meling

Elfriede Seeliger - Ulla Geiger

Julia Heinrichs - Carolina Hoffmann

Martin Schromm - Timo Alexander Wenzel

Lukas Huber - Patrick Finger

und andere -

Stab