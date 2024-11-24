ZDF
Die Rosenheim-Cops - Ein Testament kommt selten allein
ZDF
Marianne Kubisch wird tot in ihrem Wohnzimmer gefunden. Als die Cops mehrere Testamente der Verstorbenen entdecken, stehen ihre Haushälterin, ihr Gärtner und ihr Notar unter Verdacht.
Die Handlung
Alle drei sollten Kubisch beerben. Alleinerbin ist jedoch ihre beste Freundin Inge Alshoff. Das Opfer wurde mit einem seltenen Pflanzengift getötet, weshalb Gärtner Lehmann unter dringenden Tatverdacht gerät. Hat er seiner Arbeitgeberin das Gift gegeben?
Auch Haushälterin Steinbrink könnte deswegen zur Täterin geworden sein, zumal sie kein Alibi hat. Als plötzlich die Kopie eines weiteren Testaments auftaucht, scheint der Fall eine neue Wendung zu nehmen. Da Kommissar Stadler kurzfristig nach Passau reisen muss, um den dortigen Haussegen zu retten, wird Hansen von Kommissaranwärter Ludwig Loibl unterstützt.
Währenddessen versuchen Marie und Achtziger mithilfe von Controllerin Ortmann, eine Lösung für die Erbschaft zu suchen, die Frau Kubisch der Musikakademie vermacht hat.
Darsteller
- Sven Hansen - Igor Jeftic
- Michael Mohr - Max Müller
- Miriam Stockl - Marisa Burger
- Marie Hofer - Karin Thaler
- Polizeidirektor Gert Achtziger - Alexander Duda
- Patrizia Ortmann - Diana Staehly
- Jo Caspar - Christian K. Schaeffer
- Dr. Sabine Eckstein - Petra Einhoff
- Ludwig Loibl - Stephan Zinner
- Inge Alshoff - Angelika Bender
- Lydia Steinbrink - Anja Klawun
- Jonas Lehmann - Lars Weström
- Manfred Reck - Peter Wolfsberger
- und andere -
Stab
- Regie - Gunter Krää
- Autor - Bettina Börgerding, Aje Brücken, Paul J. Milbers