Ein Testament kommt selten allein

Die Handlung

Alle drei sollten Kubisch beerben. Alleinerbin ist jedoch ihre beste Freundin Inge Alshoff. Das Opfer wurde mit einem seltenen Pflanzengift getötet, weshalb Gärtner Lehmann unter dringenden Tatverdacht gerät. Hat er seiner Arbeitgeberin das Gift gegeben?

Auch Haushälterin Steinbrink könnte deswegen zur Täterin geworden sein, zumal sie kein Alibi hat. Als plötzlich die Kopie eines weiteren Testaments auftaucht, scheint der Fall eine neue Wendung zu nehmen. Da Kommissar Stadler kurzfristig nach Passau reisen muss, um den dortigen Haussegen zu retten, wird Hansen von Kommissaranwärter Ludwig Loibl unterstützt.



Währenddessen versuchen Marie und Achtziger mithilfe von Controllerin Ortmann, eine Lösung für die Erbschaft zu suchen, die Frau Kubisch der Musikakademie vermacht hat.

Darsteller

Sven Hansen - Igor Jeftic

Michael Mohr - Max Müller

Miriam Stockl - Marisa Burger

Marie Hofer - Karin Thaler

Polizeidirektor Gert Achtziger - Alexander Duda

Patrizia Ortmann - Diana Staehly

Jo Caspar - Christian K. Schaeffer

Dr. Sabine Eckstein - Petra Einhoff

Ludwig Loibl - Stephan Zinner

Inge Alshoff - Angelika Bender

Lydia Steinbrink - Anja Klawun

Jonas Lehmann - Lars Weström

Manfred Reck - Peter Wolfsberger

und andere -

Stab