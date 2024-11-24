"Die Rosenheim-Cops - Ein Testament kommt selten allein": Inge Alshoff (Angelika Bender) steht in einem Raum mit antikem Mobiliar und Ölgemälden an den Wänden. Hinter ihr stehen Polizist Michi Mohr (Max Müller) und Ludwig Loibl (Stephan Zimmer), die sie ansehen.
Die Rosenheim-Cops
ZDF

Die Rosenheim-Cops - Ein Testament kommt selten allein

Die Rosenheim-Cops
Ein Testament kommt selten allein
Abspielen
ZDF
Die Rosenheim-Cops
Ein Testament kommt selten allein
  • ADUT6
  • 2024

Marianne Kubisch wird tot in ihrem Wohnzimmer gefunden. Als die Cops mehrere Testamente der Verstorbenen entdecken, stehen ihre Haushälterin, ihr Gärtner und ihr Notar unter Verdacht.

Abspielen
Die Rosenheim-Cops
Ein Testament kommt selten allein
  • Krimi
  • Serie
  • spannend
  • ADUT6
  • 2024
  • ZDF

Marianne Kubisch wird tot in ihrem Wohnzimmer gefunden. Als die Cops mehrere Testamente der Verstorbenen entdecken, stehen ihre Haushälterin, ihr Gärtner und ihr Notar unter Verdacht.

Abspielen

Die Handlung

Alle drei sollten Kubisch beerben. Alleinerbin ist jedoch ihre beste Freundin Inge Alshoff. Das Opfer wurde mit einem seltenen Pflanzengift getötet, weshalb Gärtner Lehmann unter dringenden Tatverdacht gerät. Hat er seiner Arbeitgeberin das Gift gegeben?
Auch Haushälterin Steinbrink könnte deswegen zur Täterin geworden sein, zumal sie kein Alibi hat. Als plötzlich die Kopie eines weiteren Testaments auftaucht, scheint der Fall eine neue Wendung zu nehmen. Da Kommissar Stadler kurzfristig nach Passau reisen muss, um den dortigen Haussegen zu retten, wird Hansen von Kommissaranwärter Ludwig Loibl unterstützt.

Währenddessen versuchen Marie und Achtziger mithilfe von Controllerin Ortmann, eine Lösung für die Erbschaft zu suchen, die Frau Kubisch der Musikakademie vermacht hat.

Darsteller

  • Sven Hansen - Igor Jeftic
  • Michael Mohr - Max Müller
  • Miriam Stockl - Marisa Burger
  • Marie Hofer - Karin Thaler
  • Polizeidirektor Gert Achtziger - Alexander Duda
  • Patrizia Ortmann - Diana Staehly
  • Jo Caspar - Christian K. Schaeffer
  • Dr. Sabine Eckstein - Petra Einhoff
  • Ludwig Loibl - Stephan Zinner
  • Inge Alshoff - Angelika Bender
  • Lydia Steinbrink - Anja Klawun
  • Jonas Lehmann - Lars Weström
  • Manfred Reck - Peter Wolfsberger
  • und andere -

Stab

  • Regie - Gunter Krää
  • Autor - Bettina Börgerding, Aje Brücken, Paul J. Milbers