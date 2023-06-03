ZDFneo
Als schließlich auch noch Claires Sohn Zack (Thomas Chomel) ins Fadenkreuz der Agenten gerät, droht die Situation zu eskalieren. Gemeinsam machen sich Claire und der von Eifersucht gebeutelte Lukas auf den Weg, um Zack zu retten.
Darsteller
- Claire - Marie-Josée Croze
- Gabriel - Clive Standen
- Lukas - Hannes Jaenicke
- Zack - Thomas Chomel
- Birgit - Jeanette Hain
- Bassem - Chadi Alhelou
- Doug - Shawn Doyle
- Jennifer - Maxim Roy
- Grasset - Grégory Fitoussi
Stab
- Regie - Louis Choquette
- Autor - Franck Philippon, Benedicte Charles, Olivier Pouponneau
- Kamera - Ronald Plante
- Schnitt - Jean-François Bergeron
- Musik - Christian Clermont
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