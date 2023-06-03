"Mirage - Gefährliche Lügen": Doug (Shawn Doyle) steht hinter Zack (Thomas Chomel). Er hat einen Arm um den Hals des Jungen gelegt und hält ihm eine Waffe an den Kopf.
Mirage - Gefährliche Lügen
ZDFneo

Mirage - Gefährliche Lügen - Tödliche Bedrohung

Mirage - Gefährliche Lügen
Tödliche Bedrohung
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ZDFneo
Mirage - Gefährliche Lügen
Tödliche Bedrohung

Während Claire sich mit Gabriel noch über den gemeinsamen Erfolg freut, fühlt ihr Ehemann Lukas (Hannes Jaenicke) sich böse betrogen.

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Mirage - Gefährliche Lügen
Tödliche Bedrohung

Während Claire sich mit Gabriel noch über den gemeinsamen Erfolg freut, fühlt ihr Ehemann Lukas (Hannes Jaenicke) sich böse betrogen.

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Als schließlich auch noch Claires Sohn Zack (Thomas Chomel) ins Fadenkreuz der Agenten gerät, droht die Situation zu eskalieren. Gemeinsam machen sich Claire und der von Eifersucht gebeutelte Lukas auf den Weg, um Zack zu retten.

Darsteller

  • Claire - Marie-Josée Croze
  • Gabriel - Clive Standen
  • Lukas - Hannes Jaenicke
  • Zack - Thomas Chomel
  • Birgit - Jeanette Hain
  • Bassem - Chadi Alhelou
  • Doug - Shawn Doyle
  • Jennifer - Maxim Roy
  • Grasset - Grégory Fitoussi

Stab

  • Regie - Louis Choquette
  • Autor - Franck Philippon, Benedicte Charles, Olivier Pouponneau
  • Kamera - Ronald Plante
  • Schnitt - Jean-François Bergeron
  • Musik - Christian Clermont
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ThrillerSeriespannendAudiodeskriptionUntertitelFSK 12Mirage - Gefährliche Lügen