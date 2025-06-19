ZDFtivi
Mystic - Schwieriger Neuanfang
Issie Brown zieht gegen ihren Willen mit ihrer Mutter ins neuseeländische Provinznest Kauri Point. Ihr Missmut ändert sich, als sie plötzlich ein mysteriöses Wildpferd entdeckt.
