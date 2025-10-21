SOKO Wismar - Fango in Finkenhusen

Inhalt

Reuter wäre nicht er selbst, wenn er nicht sofort einen Fall für die Kripo wittern würde. Dummerweise hat er seinen Kollegen vorgegaukelt, im Angelurlaub in Kanada zu sein. Er hat schließlich einen Ruf zu schützen. Kann er seine Deckung wahren?

Als die Kollegen im "Baltic Vital Wismar" auftauchen, wird dies natürlich sehr schwierig. So erfahren immerhin Helene Sturbeck und Lars Pöhlmann, dass ihr Chef mitnichten gerade an kanadischen Seen angelt. Einen Vorteil hat das Ganze aber: Nun hat die SOKO einen Ermittler inkognito.



Denn wie sich herausstellt, ist der Tote, Steffen Reinhard, über einen längeren Zeitraum mit Bleiacetat vergiftet worden. Hat sich der Täter etwa unter die Kurgäste gemischt? Steffen Reinhard hat obendrein regelmäßig Gelder veruntreut und damit seine Firma in den Ruin getrieben. Sein Angestellter Bert Hohlbein hätte eigentlich sein Nachfolger werden sollen – von den Betrügereien hat er nichts geahnt. Hat er sich an seinem Chef gerächt?

Darsteller

Jan Reuter - Udo Kroschwald

Karoline Joost - Nike Fuhrmann

Lars Pöhlmann - Dominic Boeer

Kai Timmermann - Mathias Junge

Stine Bergendal - Sidsel Hindhede

Dr. Helene Sturbeck - Katharina Blaschke

Emma Reinhard - Tamara Simunovic

Cornelia Weber - Verena Wolfien

Bert Hohlbein - Timothy Boldt

Margarete Trutsch - Andrea Brix

Dr. Constanze Jaschke - Adelheid Kleineidam

Luna Hermann - Eva Maria Jost

Paulina - Fanny Weimann

Roswitha Prinzler - Silke Matthias

und andere -

Stab