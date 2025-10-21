SOKO Wismar - Fango in Finkenhusen

Inhalt
Reuter wäre nicht er selbst, wenn er nicht sofort einen Fall für die Kripo wittern würde. Dummerweise hat er seinen Kollegen vorgegaukelt, im Angelurlaub in Kanada zu sein. Er hat schließlich einen Ruf zu schützen. Kann er seine Deckung wahren?
Als die Kollegen im "Baltic Vital Wismar" auftauchen, wird dies natürlich sehr schwierig. So erfahren immerhin Helene Sturbeck und Lars Pöhlmann, dass ihr Chef mitnichten gerade an kanadischen Seen angelt. Einen Vorteil hat das Ganze aber: Nun hat die SOKO einen Ermittler inkognito.
Denn wie sich herausstellt, ist der Tote, Steffen Reinhard, über einen längeren Zeitraum mit Bleiacetat vergiftet worden. Hat sich der Täter etwa unter die Kurgäste gemischt? Steffen Reinhard hat obendrein regelmäßig Gelder veruntreut und damit seine Firma in den Ruin getrieben. Sein Angestellter Bert Hohlbein hätte eigentlich sein Nachfolger werden sollen – von den Betrügereien hat er nichts geahnt. Hat er sich an seinem Chef gerächt?
Darsteller
- Jan Reuter - Udo Kroschwald
- Karoline Joost - Nike Fuhrmann
- Lars Pöhlmann - Dominic Boeer
- Kai Timmermann - Mathias Junge
- Stine Bergendal - Sidsel Hindhede
- Dr. Helene Sturbeck - Katharina Blaschke
- Emma Reinhard - Tamara Simunovic
- Cornelia Weber - Verena Wolfien
- Bert Hohlbein - Timothy Boldt
- Margarete Trutsch - Andrea Brix
- Dr. Constanze Jaschke - Adelheid Kleineidam
- Luna Hermann - Eva Maria Jost
- Paulina - Fanny Weimann
- Roswitha Prinzler - Silke Matthias
- und andere -
Stab
- Regie - Janis Rebecca Rattenni
- Autor - Marek Helsner