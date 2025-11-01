Nicolas Jackson erzielt das Tor zum 2:0 gegen Bayer 04 Leverkusen.
das aktuelle sportstudio am 1. November
  01.11.2025

Live im Stream: Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel Bayern München - Bayer Leverkusen. Studiogast ist die Extremschwimmerin Nathalie Pohl.

Live im Stream: Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel Bayern München - Bayer Leverkusen. Studiogast ist die Extremschwimmerin Nathalie Pohl.

Fußball-Bundesliga, 9. Spieltag
Abendspiel:
Bayern München – Bayer Leverkusen

1. FSV Mainz 05 – Werder Bremen
RB Leipzig – VfB Stuttgart
Union Berlin – SC Freiburg
FC St. Pauli – Bor. M'gladbach
1. FC Heidenheim – Eintr. Frankfurt

Fußball: Zweite Liga, 11. Spieltag
Darmstadt 98 – Bielefeld

Karlsruher SC – FC Schalke 04
1. FC Nürnberg – Braunschweig
Hertha BSC – Dynamo Dresden

Gast: Nathalie Pohl
Freiwasser- und Extremschwimmerin

Stab

  • Moderation - Jochen Breyer

