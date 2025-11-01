ZDF
das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 1. November
das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 1. November
ZDF
das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 1. November
- 01.11.2025
Live im Stream: Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel Bayern München - Bayer Leverkusen. Studiogast ist die Extremschwimmerin Nathalie Pohl.
das aktuelle sportstudio am 1. November
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 01.11.2025
- ZDF
Live im Stream: Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel Bayern München - Bayer Leverkusen. Studiogast ist die Extremschwimmerin Nathalie Pohl.
Fußball-Bundesliga, 9. Spieltag
Abendspiel:
Bayern München – Bayer Leverkusen
1. FSV Mainz 05 – Werder Bremen
RB Leipzig – VfB Stuttgart
Union Berlin – SC Freiburg
FC St. Pauli – Bor. M'gladbach
1. FC Heidenheim – Eintr. Frankfurt
Fußball: Zweite Liga, 11. Spieltag
Darmstadt 98 – Bielefeld
Karlsruher SC – FC Schalke 04
1. FC Nürnberg – Braunschweig
Hertha BSC – Dynamo Dresden
Gast: Nathalie Pohl
Freiwasser- und Extremschwimmerin
Stab
- Moderation - Jochen Breyer
Ähnliche Inhalte entdecken