Live
ZDF
das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 14. März 2026
das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 14. März 2026
Live
ZDF
das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 14. März 2026
Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Hamburger SV - 1. FC Köln. Studiogast ist Daniela Maier, Olympiasiegerin im Skicross.
das aktuelle sportstudio am 14. März 2026
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 14.03.2026
- ZDF
Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Hamburger SV - 1. FC Köln. Studiogast ist Daniela Maier, Olympiasiegerin im Skicross.
Fußball: Bundesliga, 26. Spieltag
Abendspiel:
Hamburger SV – 1. FC Köln
Bayer Leverkusen – Bayern München
Eintr. Frankfurt – 1. FC Heidenheim
Bor. Dortmund – FC Augsburg
TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg
Bor. M'gladbach – FC St. Pauli
(Freitagsspiel)
Fußball: Zweite Liga, 26. Spieltag
Abendspiel:
Hertha BSC – VfL Bochum
Holstein Kiel – 1. FC Nürnberg
Braunschweig – Düsseldorf
Bielefeld – SC Paderborn
Gast: Daniela Maier
Freestyle-Skifahrerin
Stab
- Moderation - Katrin Müller-Hohenstein
Ähnliche Inhalte entdecken