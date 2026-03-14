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Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Hamburger SV - 1. FC Köln. Studiogast ist Daniela Maier, Olympiasiegerin im Skicross.

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Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Hamburger SV - 1. FC Köln. Studiogast ist Daniela Maier, Olympiasiegerin im Skicross.

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Fußball: Bundesliga, 26. Spieltag
Abendspiel:
Hamburger SV – 1. FC Köln

Bayer Leverkusen – Bayern München
Eintr. Frankfurt – 1. FC Heidenheim
Bor. Dortmund – FC Augsburg
TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg

Bor. M'gladbach – FC St. Pauli
(Freitagsspiel)

Fußball: Zweite Liga, 26. Spieltag
Abendspiel:
Hertha BSC – VfL Bochum

Holstein Kiel – 1. FC Nürnberg
Braunschweig – Düsseldorf
Bielefeld – SC Paderborn

Gast: Daniela Maier
Freestyle-Skifahrerin

Stab

  • Moderation - Katrin Müller-Hohenstein

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