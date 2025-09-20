das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 20. September
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 20.09.2025
Mit der Bundesliga und dem Abendspiel Leipzig - Köln. Studiogäste: Andreas Obst (Basketballer), Alan Ibrahimagic (Basketball-Co-Bundestrainer), Marathonläufer Amanal Petros.
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 20.09.2025
- ZDF
Mit der Bundesliga und dem Abendspiel Leipzig - Köln. Studiogäste: Andreas Obst (Basketballer), Alan Ibrahimagic (Basketball-Co-Bundestrainer), Marathonläufer Amanal Petros.
Fußball-Bundesliga, 4. Spieltag
Abendspiel:
RB Leipzig - 1. FC Köln
FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05
Hamburger SV - 1. FC Heidenheim
TSG Hoffenheim - FC Bayern
Werder Bremen - SC Freiburg
Fußball: Zweite Liga, 6. Spieltag
1. FC Magdeburg – FC Schalke 04
Hertha BSC – SC Paderborn
Braunschweig – SV Elversberg
Gäste:
Andreas Obst
Deutscher Basketballspieler
Alan Ibrahimagic
Basketball-Nationalmannschaft, Co-Trainer
Amanal Petros
WM-Silber Marathon 2025
Stab
- Moderation - Sven Voss