Joel Schmied (2, FC Köln) und Yan Diomande (49, RB Leipzig) kämpfen.
das aktuelle sportstudio am 20. September
das aktuelle sportstudio am 20. September
  • 20.09.2025

Mit der Bundesliga und dem Abendspiel Leipzig - Köln. Studiogäste: Andreas Obst (Basketballer), Alan Ibrahimagic (Basketball-Co-Bundestrainer), Marathonläufer Amanal Petros.

  • 20.09.2025
  • ZDF

Fußball-Bundesliga, 4. Spieltag
Abendspiel:
RB Leipzig - 1. FC Köln

FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05
Hamburger SV - 1. FC Heidenheim
TSG Hoffenheim - FC Bayern
Werder Bremen - SC Freiburg

Fußball: Zweite Liga, 6. Spieltag
1. FC Magdeburg – FC Schalke 04
Hertha BSC – SC Paderborn
Braunschweig – SV Elversberg

Gäste:
Andreas Obst
Deutscher Basketballspieler

Alan Ibrahimagic
Basketball-Nationalmannschaft, Co-Trainer

Amanal Petros
WM-Silber Marathon 2025

Stab

  • Moderation - Sven Voss