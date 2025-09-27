das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 27. September

das aktuelle sportstudio am 27. September
das aktuelle sportstudio am 27. September
  • 27.09.2025

Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt. Studiogast ist Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl.

das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 27. September
  • 27.09.2025
Fußball-Bundesliga, 5. Spieltag
Abendspiel:
Bor. M'gladbach – Eintr. Frankfurt

1.FSV Mainz 05 – Bor. Dortmund
VfL Wolfsburg – RB Leipzig
FC St. Pauli – Bayer Leverkusen
1. FC Heidenheim – FC Augsburg
Bayern München – Werder Bremen

Fußball: Zweite Liga, 7. Spieltag
VfL Bochum - Düsseldorf

SV Elversberg - Holstein Kiel
SC Paderborn - 1. FC K'lautern
Karlsruher SC - 1. FC Magdeburg

Stab

  • Moderation - Katrin Müller-Hohenstein