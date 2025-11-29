das aktuelle sportstudio: Alle Tore von Leverkusen gegen Dortmund
Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund. Studiogast ist Sabrina Wittmann, Trainerin des Fußball-Dittligisten FC Ingolstadt 04.

Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund. Studiogast ist Sabrina Wittmann, Trainerin des Fußball-Dittligisten FC Ingolstadt 04.

Fußball-Bundesliga, 12. Spieltag
Abendspiel:
Bayer Leverkusen – Bor. Dortmund

Bayern München – FC St. Pauli
Werder Bremen – 1. FC Köln
Union Berlin – 1. FC Heidenheim
TSG Hoffenheim – FC Augsburg

Fußball: Zweite Liga, 14. Spieltag
1. FC Magdeburg – 1. FC Nürnberg

Holstein Kiel – Hertha BSC
Greuther Fürth – VfL Bochum
Braunschweig – 1. FC K'lautern

Gast: Sabrina Wittmann
Fußballtrainerin bei FC Ingolstadt 04

Stab

  • Moderation - Sven Voss

