Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund. Studiogast ist Sabrina Wittmann, Trainerin des Fußball-Dittligisten FC Ingolstadt 04.
Die Highlights von Leverkusen gegen Dortmund
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 29.11.2025
- ZDF
Fußball-Bundesliga, 12. Spieltag
Abendspiel:
Bayer Leverkusen – Bor. Dortmund
Bayern München – FC St. Pauli
Werder Bremen – 1. FC Köln
Union Berlin – 1. FC Heidenheim
TSG Hoffenheim – FC Augsburg
Fußball: Zweite Liga, 14. Spieltag
1. FC Magdeburg – 1. FC Nürnberg
Holstein Kiel – Hertha BSC
Greuther Fürth – VfL Bochum
Braunschweig – 1. FC K'lautern
Gast: Sabrina Wittmann
Fußballtrainerin bei FC Ingolstadt 04
Stab
- Moderation - Sven Voss
