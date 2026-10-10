das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 10. Oktober 2026
"das aktuelle sportstudio" berichtet von den Spielen der 1. Bundesliga - mit dem Abendspiel Leipzig gegen Frankfurt. Und Studiogast Roger Schmidt.
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 10.10.2026
- ZDF
"das aktuelle sportstudio" berichtet von den Spielen der 1. Bundesliga - mit dem Abendspiel Leipzig gegen Frankfurt. Und Studiogast Roger Schmidt.
Abendspiel:
RB Leipzig – Eintr. Frankfurt
TSG Hoffenheim – Hamburger SV
FC Augsburg – Bayern München
1. FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen
Union Berlin – SV Elversberg
SC Paderborn – VfB Stuttgart
Fußball: Zweite Liga, 7. Spieltag
Abendspiel:
1. FC Nürnberg – VfL Wolfsburg
Darmstadt 98 – Energie Cottbus
1. FC Magdeburg – Hannover 96
VfL Osnabrück – Dynamo Dresden
Gast: Roger Schmidt
Neuer globaler Fußball-Chef ("Head of Global Soccer") bei Red Bull
Stab
- Moderation - Katrin Müller-Hohenstein