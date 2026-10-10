das aktuelle sportstudio
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ZDF

das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 10. Oktober 2026

das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 10. Oktober 2026
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Live
ZDF
das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 10. Oktober 2026

"das aktuelle sportstudio" berichtet von den Spielen der 1. Bundesliga - mit dem Abendspiel Leipzig gegen Frankfurt. Und Studiogast Roger Schmidt.

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das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 10. Oktober 2026

"das aktuelle sportstudio" berichtet von den Spielen der 1. Bundesliga - mit dem Abendspiel Leipzig gegen Frankfurt. Und Studiogast Roger Schmidt.

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KMH im aktuellen sportstudio
Fußball-Bundesliga, 5. Spieltag
Abendspiel:

RB Leipzig – Eintr. Frankfurt

TSG Hoffenheim – Hamburger SV
FC Augsburg – Bayern München
1. FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen
Union Berlin – SV Elversberg
SC Paderborn – VfB Stuttgart

Fußball: Zweite Liga, 7. Spieltag
Abendspiel:
1. FC Nürnberg – VfL Wolfsburg

Darmstadt 98 – Energie Cottbus
1. FC Magdeburg – Hannover 96
VfL Osnabrück – Dynamo Dresden

Gast: Roger Schmidt
Neuer globaler Fußball-Chef ("Head of Global Soccer") bei Red Bull

Stab

  • Moderation - Katrin Müller-Hohenstein
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