das aktuelle sportstudio - Die Sendung am 13. September

Die Sendung am 13. September
Die Sendung am 13. September
  13.09.2025

Mit Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel Bayern München - Hamburger SV. Studiogast ist Noah Atubolu, Torhüter des SC Freiburg.

Mit Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel Bayern München - Hamburger SV. Studiogast ist Noah Atubolu, Torhüter des SC Freiburg.

Fußball-Bundesliga, 3. Spieltag
Abendspiel:
Bayern München – Hamburger SV

SC Freiburg – VfB Stuttgart
1. FSV Mainz 05 – RB Leipzig
VfL Wolfsburg – 1. FC Köln
Union Berlin – TSG Hoffenheim
1. FC Heidenheim – Bor. Dortmund

Fußball: Zweite Liga, 5. Spieltag
Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg
Darmstadt 98 – Braunschweig
FC Schalke 04 – Holstein Kiel
Hannover 96 – Hertha BSC

Gast: Noah Atubolu
Fußballtorhüter bei SC Freiburg

Stab

  Moderation - Jochen Breyer