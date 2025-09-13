ZDF
das aktuelle sportstudio - Die Sendung am 13. September
Mit Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel Bayern München - Hamburger SV. Studiogast ist Noah Atubolu, Torhüter des SC Freiburg.
Mit Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel Bayern München - Hamburger SV. Studiogast ist Noah Atubolu, Torhüter des SC Freiburg.
Fußball-Bundesliga, 3. Spieltag
Abendspiel:
Bayern München – Hamburger SV
SC Freiburg – VfB Stuttgart
1. FSV Mainz 05 – RB Leipzig
VfL Wolfsburg – 1. FC Köln
Union Berlin – TSG Hoffenheim
1. FC Heidenheim – Bor. Dortmund
Fußball: Zweite Liga, 5. Spieltag
Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg
Darmstadt 98 – Braunschweig
FC Schalke 04 – Holstein Kiel
Hannover 96 – Hertha BSC
Gast: Noah Atubolu
Fußballtorhüter bei SC Freiburg
- Moderation - Jochen Breyer