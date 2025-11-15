ZDF
Live im Stream mit: Qualifikation zur Fußball-WM, u.a. mit der DFB-Elf und Vorstellung der Para-Sportler 2025. Weitere Studiogäste: Xenia Smits, Antje Döll (Handball-Nationalspielerinnen).
Live im Stream mit: Qualifikation zur Fußball-WM, u.a. mit der DFB-Elf und Vorstellung der Para-Sportler 2025. Weitere Studiogäste: Xenia Smits, Antje Döll (Handball-Nationalspielerinnen).
Gäste:
Xenia Smits & Antje Döll
Handball Nationalspielerinnen
Parasportler des Jahres 2025
- Moderation - Sven Voss
