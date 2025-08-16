ZDF
das aktuelle sportstudio - Die Sendung am 16. August
Mit den Spielen der ersten DFB-Pokal-Runde und dem DFL Supercup VfB Stuttgart - Bayern München. Zu Gast: Anna Elendt, Schwimm-Weltmeisterin.
Themen:
DFL-Supercup
Hockey EM
DFB-Pokal
Gast: Anna Elendt
Deutsche Schwimmerin, Weltmeisterin und mehrfache deutsche Rekordhalterin
Stab
- Moderation - Sven Voss