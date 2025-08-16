das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio
ZDF

das aktuelle sportstudio - Die Sendung am 16. August

das aktuelle sportstudio
Die Sendung am 16. August
Live schauen
ZDF
das aktuelle sportstudio
Die Sendung am 16. August
  • 16.08.2025

Mit den Spielen der ersten DFB-Pokal-Runde und dem DFL Supercup VfB Stuttgart - Bayern München. Zu Gast: Anna Elendt, Schwimm-Weltmeisterin.

Live schauen
das aktuelle sportstudio
Die Sendung am 16. August
  • Sport
  • Show
  • unterhaltsam
  • 16.08.2025
  • ZDF

Mit den Spielen der ersten DFB-Pokal-Runde und dem DFL Supercup VfB Stuttgart - Bayern München. Zu Gast: Anna Elendt, Schwimm-Weltmeisterin.

Live schauen

Themen:
DFL-Supercup
Hockey EM
DFB-Pokal

Gast: Anna Elendt
Deutsche Schwimmerin, Weltmeisterin und mehrfache deutsche Rekordhalterin

Stab

  • Moderation - Sven Voss