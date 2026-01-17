das aktuelle sportstudio: Alle Tore von RB Leipzig gegen FC Bayern München
das aktuelle sportstudio am 17. Januar 2026

das aktuelle sportstudio am 17. Januar 2026
das aktuelle sportstudio am 17. Januar 2026

Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel RB Leipzig - Bayern München. Studiogast ist Christian Ilzer, Trainer der TSG 1899 Hoffenheim.

das aktuelle sportstudio am 17. Januar 2026

Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel RB Leipzig - Bayern München. Studiogast ist Christian Ilzer, Trainer der TSG 1899 Hoffenheim.

Fußball: Bundesliga, 18. Spieltag
Abendspiel:
RB Leipzig – Bayern München

Bor. Dortmund – FC St. Pauli
VfL Wolfsburg – 1. FC Heidenheim
TSG Hoffenheim – Bayer Leverkusen
1. FC Köln – 1. FSV Mainz 05
Hamburger SV - Bor. M'gladbach

Fußball: Zweite Liga, 18. Spieltag
Abendspiel:
Hertha BSC – FC Schalke 04

1. FC Nürnberg – SV Elversberg
Preußen Münster – Karlsruher SC
Dynamo Dresden - Greuther Fürth

Gast: Christian Ilzer
Fußballtrainer TSG 1899 Hoffenheim

Stab

  • Moderation - Sven Voss

