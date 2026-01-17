Live
das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 17. Januar 2026
Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel RB Leipzig - Bayern München. Studiogast ist Christian Ilzer, Trainer der TSG 1899 Hoffenheim.
Fußball: Bundesliga, 18. Spieltag
Abendspiel:
RB Leipzig – Bayern München
Bor. Dortmund – FC St. Pauli
VfL Wolfsburg – 1. FC Heidenheim
TSG Hoffenheim – Bayer Leverkusen
1. FC Köln – 1. FSV Mainz 05
Hamburger SV - Bor. M'gladbach
Fußball: Zweite Liga, 18. Spieltag
Abendspiel:
Hertha BSC – FC Schalke 04
1. FC Nürnberg – SV Elversberg
Preußen Münster – Karlsruher SC
Dynamo Dresden - Greuther Fürth
Gast: Christian Ilzer
Fußballtrainer TSG 1899 Hoffenheim
Stab
- Moderation - Sven Voss
