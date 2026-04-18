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das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 18. April 2026
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Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Eintracht Frankfurt - RB Leipzig und weiteren Spielen. Studiogast ist Waldemar Anton (Borussia Dortmund).
das aktuelle sportstudio am 18. April 2026
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 18.04.2026
- ZDF
Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Eintracht Frankfurt - RB Leipzig und weiteren Spielen. Studiogast ist Waldemar Anton (Borussia Dortmund).
Fußball: Bundesliga, 30. Spieltag
Abendspiel:
Eintr. Frankfurt – RB Leipzig
Bayer Leverkusen – FC Augsburg
Werder Bremen – Hamburger SV
Union Berlin – VfL Wolfsburg
TSG Hoffenheim – Bor. Dortmund
FC St. Pauli – 1. FC Köln
(Freitagsspiel)
Fußball: Zweite Liga, 30. Spieltag
Abendspiel:
Hannover 96 – SC Paderborn
1. FC Magdeburg – Düsseldorf
Bielefeld – 1. FC Nürnberg
Dynamo Dresden – VfL Bochum
Gast: Waldemar Anton
Deutscher Fußballnationalspieler
Stab
- Moderation - Katrin Müller-Hohenstein
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