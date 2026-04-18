das aktuelle sportstudio: Alle Tore von Frankfurt gegen Leipzig
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Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Eintracht Frankfurt - RB Leipzig und weiteren Spielen. Studiogast ist Waldemar Anton (Borussia Dortmund).

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Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Eintracht Frankfurt - RB Leipzig und weiteren Spielen. Studiogast ist Waldemar Anton (Borussia Dortmund).

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Fußball: Bundesliga, 30. Spieltag
Abendspiel:
Eintr. Frankfurt – RB Leipzig

Bayer Leverkusen – FC Augsburg
Werder Bremen – Hamburger SV
Union Berlin – VfL Wolfsburg
TSG Hoffenheim – Bor. Dortmund

FC St. Pauli – 1. FC Köln
(Freitagsspiel)

Fußball: Zweite Liga, 30. Spieltag
Abendspiel:
Hannover 96 – SC Paderborn

1. FC Magdeburg – Düsseldorf
Bielefeld – 1. FC Nürnberg
Dynamo Dresden – VfL Bochum

Gast: Waldemar Anton
Deutscher Fußballnationalspieler

Stab

  • Moderation - Katrin Müller-Hohenstein

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