  • 18.10.2025

Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel FC Bayern München - Borussia Dortmund. Studiogast ist Simon Rolfes, Sport-Geschäftsführer bei Bayer Leverkusen.

Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel FC Bayern München - Borussia Dortmund. Studiogast ist Simon Rolfes, Sport-Geschäftsführer bei Bayer Leverkusen.

Fußball-Bundesliga, 7. Spieltag
Abendspiel:
Bayern München - Bor. Dortmund

1. FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen
RB Leipzig – Hamburger SV
VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart
1. FC Heidenheim – Werder Bremen
1. FC Köln – FC Augsburg

Fußball: Zweite Liga, 9. Spieltag
VfL Bochum – Hertha BSC

SC Paderborn – Bielefeld
Karlsruher SC – 1. FC K'lautern
Preußen Münster – Dynamo Dresden

Gast: Simon Rolfes
Geschäftsführer Sport Bayer Leverkusen

Stab

  • Moderation - Katrin Müller-Hohenstein

