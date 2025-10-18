ZDF
Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel FC Bayern München - Borussia Dortmund. Studiogast ist Simon Rolfes, Sport-Geschäftsführer bei Bayer Leverkusen.
Fußball-Bundesliga, 7. Spieltag
Abendspiel:
Bayern München - Bor. Dortmund
1. FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen
RB Leipzig – Hamburger SV
VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart
1. FC Heidenheim – Werder Bremen
1. FC Köln – FC Augsburg
Fußball: Zweite Liga, 9. Spieltag
VfL Bochum – Hertha BSC
SC Paderborn – Bielefeld
Karlsruher SC – 1. FC K'lautern
Preußen Münster – Dynamo Dresden
Gast: Simon Rolfes
Geschäftsführer Sport Bayer Leverkusen
Stab
- Moderation - Katrin Müller-Hohenstein
