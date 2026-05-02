das aktuelle sportstudio: Alle Tore von Leverkusen gegen Leipzig
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Alles zum Abendspiel Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig und die weiteren Spiele der Fußball-Bundesliga. Zu Gast ist Schiedsrichter Deniz Aytekin.

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Alles zum Abendspiel Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig und die weiteren Spiele der Fußball-Bundesliga. Zu Gast ist Schiedsrichter Deniz Aytekin.

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Fußball: Bundesliga, 32. Spieltag
Abendspiel:
Bayer Leverkusen – RB Leipzig

Bayern München – 1. FC Heidenheim
Eintr. Frankfurt – Hamburger SV
Werder Bremen – FC Augsburg
Union Berlin – 1. FC Köln
TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart

Fußball: Zweite Liga, 32. Spieltag
Abendspiel:
FC Schalke 04 – Düsseldorf

Holstein Kiel – Braunschweig
Bielefeld – VfL Bochum
Dynamo Dresden – 1. FC K'lautern

Studiogast:
Deniz Aytekin - Fußballschiedsrichter

Stab

  • Moderation - Katrin Müller-Hohenstein

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