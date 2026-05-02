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das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 2. Mai 2026
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Alles zum Abendspiel Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig und die weiteren Spiele der Fußball-Bundesliga. Zu Gast ist Schiedsrichter Deniz Aytekin.
das aktuelle sportstudio am 2. Mai 2026
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 02.05.2026
- ZDF
Alles zum Abendspiel Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig und die weiteren Spiele der Fußball-Bundesliga. Zu Gast ist Schiedsrichter Deniz Aytekin.
Fußball: Bundesliga, 32. Spieltag
Abendspiel:
Bayer Leverkusen – RB Leipzig
Bayern München – 1. FC Heidenheim
Eintr. Frankfurt – Hamburger SV
Werder Bremen – FC Augsburg
Union Berlin – 1. FC Köln
TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart
Fußball: Zweite Liga, 32. Spieltag
Abendspiel:
FC Schalke 04 – Düsseldorf
Holstein Kiel – Braunschweig
Bielefeld – VfL Bochum
Dynamo Dresden – 1. FC K'lautern
Studiogast:
Deniz Aytekin - Fußballschiedsrichter
Stab
- Moderation - Katrin Müller-Hohenstein
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