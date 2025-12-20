das aktuelle sportstudio: Alle Tore von Leipzig gegen Leverkusen
das aktuelle sportstudio am 20. Dezember 2025
  • 20.12.2025

Mit dem Bundesliga-Abendspiel Leipzig - Leverkusen. Gäste: Katharina Filter, Aimée von Pereira (Handball-Nationalspielerinnen) und Bundestrainer Markus Gaugisch.

Mit dem Bundesliga-Abendspiel Leipzig - Leverkusen. Gäste: Katharina Filter, Aimée von Pereira (Handball-Nationalspielerinnen) und Bundestrainer Markus Gaugisch.

Fußball: Bundesliga, 15. Spieltag
Abendspiel:
RB Leipzig – Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart – TSG Hoffenheim
VfL Wolfsburg – SC Freiburg
FC Augsburg – Werder Bremen
1. FC Köln - Union Berlin
Hamburger SV – Eintr. Frankfurt

Fußball: Zweite Liga, 17. Spieltag
Abendspiel:
Holstein Kiel – Dynamo Dresden

VfL Bochum – Karlsruher SC
Düsseldorf – Greuther Fürth
1. FC K'lautern – 1. FC Magdeburg

Gäste:
Katharina Filter, Nieke Kühne und Aimée von Pereira - Handballspielerinnen der deutschen Frauen-Handballnationalmannschaft

Markus Gaugisch - Trainer der deutschen Frauen-Handballnationalmannschaft

Stab

  • Moderation - Jochen Breyer

