Fußball: Bundesliga, 15. Spieltag

Abendspiel:

RB Leipzig – Bayer Leverkusen



VfB Stuttgart – TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg – SC Freiburg

FC Augsburg – Werder Bremen

1. FC Köln - Union Berlin

Hamburger SV – Eintr. Frankfurt



Fußball: Zweite Liga, 17. Spieltag

Abendspiel:

Holstein Kiel – Dynamo Dresden



VfL Bochum – Karlsruher SC

Düsseldorf – Greuther Fürth

1. FC K'lautern – 1. FC Magdeburg



Gäste:

Katharina Filter, Nieke Kühne und Aimée von Pereira - Handballspielerinnen der deutschen Frauen-Handballnationalmannschaft



Markus Gaugisch - Trainer der deutschen Frauen-Handballnationalmannschaft

Stab