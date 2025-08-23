das aktuelle sportstudio
Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel FC St. Pauli - Borussia Dortmund. Studiogast ist Hermann Gerland, zuletzt Co-Trainer der U21 des DFB.

Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel FC St. Pauli - Borussia Dortmund. Studiogast ist Hermann Gerland, zuletzt Co-Trainer der U21 des DFB.

Fußball: Erste Liga, 1. Spieltag
Bayern München – RB Leipzig
Eintr. Frankfurt – Werder Bremen
Bayer Leverkusen – TSG Hoffenheim
SC Freiburg – FC Augsburg
Union Berlin – VfB Stuttgart
1. FC Heidenheim – VfL Wolfsburg
FC St. Pauli - Bor. Dortmund

Fußball: Zweite Liga, 3. Spieltag
SC Paderborn – Düsseldorf
Karlsruher SC - Braunschweig
Hannover 96 – 1. FC Magdeburg
FC Schalke 04 – VfL Bochum

Gast: Hermann Gerland
Ehem. Fußballspieler und -trainer

Stab

  • Moderation - Katrin Müller-Hohenstein