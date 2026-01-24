Live
Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Union Berlin - Borussia Dortmund. Studiogast ist der Rennrodler Felix Loch.
das aktuelle sportstudio am 24. Januar 2026
Fußball: Bundesliga, 19. Spieltag
Abendspiel:
Union Berlin – Bor. Dortmund
Bayern München – FC Augsburg
Bayer Leverkusen – Werder Bremen
Eintr. Frankfurt – TSG Hoffenheim
1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg
1. FC Heidenheim – RB Leipzig
Fußball: Zweite Liga, 19. Spieltag
Abendspiel:
1.FC Magdeburg – Dynamo Dresden
Karlsruher SC – Hertha BSC
Hannover 96 – Düsseldorf
Greuther Fürth – Braunschweig
Studiogast:
Felix Loch - Deutscher Rennrodler
Stab
- Moderation - Jochen Breyer
