Borussia Dortmund spielt gegen den 1. FC Köln. Bülter (Köln) und Schlotterbeck (BVB) in Aktion.
das aktuelle sportstudio mit BVB - 1. FC Köln
  • 25.10.2025

Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel Borussia Dortmund - 1. FC Köln live im Stream. Studiogast ist Horst Steffen, Trainer des SV Werder Bremen.

Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel Borussia Dortmund - 1. FC Köln live im Stream. Studiogast ist Horst Steffen, Trainer des SV Werder Bremen.

Fußball-Bundesliga, 8. Spieltag
Abendspiel:
Bor. Dortmund – 1. FC Köln

Eintr. Frankfurt – FC St. Pauli
Bor. M'gladbach – Bayern München
FC Augsburg – RB Leipzig
TSG Hoffenheim – 1. FC Heidenheim
Hamburger SV – VfL Wolfsburg

Fußball: Zweite Liga, 10. Spieltag
Hertha BSC – Düsseldorf

Holstein Kiel – VfL Bochum
Bielefeld – SV Elversberg
Dynamo Dresden – SC Paderborn

Gast:
Horst Steffen
Fußballtrainer SV Werder Bremen

Stab

  • Moderation - Sven Voss

