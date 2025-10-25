ZDF
das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio mit BVB - 1. FC Köln
das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio mit BVB - 1. FC Köln
ZDF
das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio mit BVB - 1. FC Köln
- 25.10.2025
Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel Borussia Dortmund - 1. FC Köln live im Stream. Studiogast ist Horst Steffen, Trainer des SV Werder Bremen.
das aktuelle sportstudio mit BVB - 1. FC Köln
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 25.10.2025
- ZDF
Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel Borussia Dortmund - 1. FC Köln live im Stream. Studiogast ist Horst Steffen, Trainer des SV Werder Bremen.
Fußball-Bundesliga, 8. Spieltag
Abendspiel:
Bor. Dortmund – 1. FC Köln
Eintr. Frankfurt – FC St. Pauli
Bor. M'gladbach – Bayern München
FC Augsburg – RB Leipzig
TSG Hoffenheim – 1. FC Heidenheim
Hamburger SV – VfL Wolfsburg
Fußball: Zweite Liga, 10. Spieltag
Hertha BSC – Düsseldorf
Holstein Kiel – VfL Bochum
Bielefeld – SV Elversberg
Dynamo Dresden – SC Paderborn
Gast:
Horst Steffen
Fußballtrainer SV Werder Bremen
Stab
- Moderation - Sven Voss
Ähnliche Inhalte entdecken