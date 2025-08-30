Jochen Breyer steht vor dem "sportstudio"-Publikum.
das aktuelle sportstudio
ZDF

das aktuelle sportstudio - Die Sendung vom 30. August 2025

das aktuelle sportstudio
Die Sendung vom 30. August 2025
  • Sport
  • Show
  • unterhaltsam
Abspielen
ZDF
das aktuelle sportstudio
Die Sendung vom 30. August 2025
  • UT
  • 30.08.2025

Mit der Fußball-Bundesliga. Zu Gast im Studio: HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes.

Abspielen
das aktuelle sportstudio
Die Sendung vom 30. August 2025
  • Sport
  • Show
  • unterhaltsam
  • UT
  • 30.08.2025
  • ZDF

Mit der Fußball-Bundesliga. Zu Gast im Studio: HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes.

Abspielen

Fußball: Erste Liga, 2. Spieltag
FC Augsburg – Bayern München
RB Leipzig – 1. FC Heidenheim
Werder Bremen – Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart – Bor. M'gladbach
TSG Hoffenheim – Eintr. Frankfurt

Fußball: Zweite Liga, 4. Spieltag
Holstein Kiel – Hannover 96
VfL Bochum – Preußen Münster
Braunschweig – Bielefeld
Düsseldorf – Karlsruher SC

Gast: Daniel Heuer Fernandes
Fußballtorhüter Hamburger SV

Stab

  • Moderation - Jochen Breyer