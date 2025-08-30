ZDF
das aktuelle sportstudio - Die Sendung vom 30. August 2025
Mit der Fußball-Bundesliga. Zu Gast im Studio: HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes.
Mit der Fußball-Bundesliga. Zu Gast im Studio: HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes.
Fußball: Erste Liga, 2. Spieltag
FC Augsburg – Bayern München
RB Leipzig – 1. FC Heidenheim
Werder Bremen – Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart – Bor. M'gladbach
TSG Hoffenheim – Eintr. Frankfurt
Fußball: Zweite Liga, 4. Spieltag
Holstein Kiel – Hannover 96
VfL Bochum – Preußen Münster
Braunschweig – Bielefeld
Düsseldorf – Karlsruher SC
Gast: Daniel Heuer Fernandes
Fußballtorhüter Hamburger SV
Stab
- Moderation - Jochen Breyer