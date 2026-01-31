das aktuelle sportstudio: Alle Tore von HSV gegen FC Bayern München
  • 31.01.2026

Die Fußball-Bundesliga unter anderem mit dem Abendspiel Hamburger SV - Bayern München, Handball-WM und Wintersport. Studiogast ist die Bobpilotin Lisa Buckwitz.

