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das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 31. Oktober 2026

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das aktuelle sportstudio am 31. Oktober 2026
  • 31.10.2026

"das aktuelle sportstudio" berichtet von den Spielen der 1. Bundesliga, zeigt Ausschnitte des Abendspiels als Free-TV-Premiere und den Sport des Tages. Nicht fehlen darf die Torwand.

Verfügbar bis

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"das aktuelle sportstudio" berichtet von den Spielen der 1. Bundesliga, zeigt Ausschnitte des Abendspiels als Free-TV-Premiere und den Sport des Tages. Nicht fehlen darf die Torwand.

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das aktuelle sportstudio am 31. Oktober 2026
Fußball: Zweite Liga, 10. Spieltag
Abendspiel:
Karlsruher SC – 1. FC Heidenheim

VfL Wolfsburg – VfL Osnabrück
Darmstadt 98 – 1. FC Magdeburg
1. FC K'lautern – Hertha BSC

Fußball-Bundesliga: 8. Spieltag
Abendspiel:
Bayern München – Bor. Dortmund

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart
FC Augsburg – SC Freiburg
Bor. M'gladbach – SC Paderborn
Werder Bremen – TSG Hoffenheim
FC Schalke 04 – RB Leipzig

Gast: Laura Siegemund
Deutsche Tennisspielerin

Stab

  • Moderation - Katrin Müller-Hohenstein
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