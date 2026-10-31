das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 31. Oktober 2026
- 31.10.2026
"das aktuelle sportstudio" berichtet von den Spielen der 1. Bundesliga, zeigt Ausschnitte des Abendspiels als Free-TV-Premiere und den Sport des Tages. Nicht fehlen darf die Torwand.
Verfügbar bis
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 31.10.2026
- ZDF
"das aktuelle sportstudio" berichtet von den Spielen der 1. Bundesliga, zeigt Ausschnitte des Abendspiels als Free-TV-Premiere und den Sport des Tages. Nicht fehlen darf die Torwand.
Verfügbar bis
Abendspiel:
Karlsruher SC – 1. FC Heidenheim
VfL Wolfsburg – VfL Osnabrück
Darmstadt 98 – 1. FC Magdeburg
1. FC K'lautern – Hertha BSC
Fußball-Bundesliga: 8. Spieltag
Abendspiel:
Bayern München – Bor. Dortmund
Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart
FC Augsburg – SC Freiburg
Bor. M'gladbach – SC Paderborn
Werder Bremen – TSG Hoffenheim
FC Schalke 04 – RB Leipzig
Gast: Laura Siegemund
Deutsche Tennisspielerin
Stab
- Moderation - Katrin Müller-Hohenstein