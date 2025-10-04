das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 4. Oktober 2025

das aktuelle sportstudio am 4. Oktober 2025
das aktuelle sportstudio am 4. Oktober 2025
  04.10.2025

Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel Eintracht Frankfurt - FC Bayern München. Studiogäste sind Serge Gnabry (FC Bayern) und Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer.

Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel Eintracht Frankfurt - FC Bayern München. Studiogäste sind Serge Gnabry (FC Bayern) und Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer.

Fußball-Bundesliga, 6. Spieltag
Abendspiel:
Eint. Frankfurt - Bayern München

Bayer Leverkusen – Union Berlin
Bor. Dortmund – RB Leipzig
Werder Bremen – FC St. Pauli
FC Augsburg - VfL Wolfsburg

Fußball: Zweite Liga, 8. Spieltag
Dynamo Dresden – Karlsruher SC

Holstein Kiel – Darmstadt 98
1. FC K'lautern – VfL Bochum
Hertha BSC – Preußen Münster

Stab

  • Moderation - Jochen Breyer

