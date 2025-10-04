ZDF
Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel Eintracht Frankfurt - FC Bayern München. Studiogäste sind Serge Gnabry (FC Bayern) und Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer.
Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel Eintracht Frankfurt - FC Bayern München. Studiogäste sind Serge Gnabry (FC Bayern) und Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer.
Fußball-Bundesliga, 6. Spieltag
Abendspiel:
Eint. Frankfurt - Bayern München
Bayer Leverkusen – Union Berlin
Bor. Dortmund – RB Leipzig
Werder Bremen – FC St. Pauli
FC Augsburg - VfL Wolfsburg
Fußball: Zweite Liga, 8. Spieltag
Dynamo Dresden – Karlsruher SC
Holstein Kiel – Darmstadt 98
1. FC K'lautern – VfL Bochum
Hertha BSC – Preußen Münster
Stab
- Moderation - Jochen Breyer
