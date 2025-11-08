ZDF
das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 8. November 2025
das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 8. November 2025
ZDF
das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 8. November 2025
- 08.11.2025
Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln. Studiogast ist RB-Leipzig-Profi David Raum.
das aktuelle sportstudio am 8. November 2025
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 08.11.2025
- ZDF
Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln. Studiogast ist RB-Leipzig-Profi David Raum.
Fußball-Bundesliga, 10. Spieltag
Abendspiel:
Bor. M'gladbach – 1. FC Köln
Bayer Leverkusen – 1. FC Heidenheim
Union Berlin – Bayern München
TSG Hoffenheim – RB Leipzig
Hamburger SV – Bor. Dortmund
Fußball: Zweite Liga, 12. Spieltag
1.FC K'lautern – Hertha BSC
Hannover 96 – Darmstadt 98
FC Schalke 04 – SV Elversberg
Bielefeld – Karlsruher SC
Gast: David Raum
RB Leipzig und DFB-Nationalspieler
Stab
- Moderation - Katrin Müller-Hohenstein
Ähnliche Inhalte entdecken