Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln. Studiogast ist RB-Leipzig-Profi David Raum.

Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln. Studiogast ist RB-Leipzig-Profi David Raum.

Fußball-Bundesliga, 10. Spieltag
Abendspiel:
Bor. M'gladbach – 1. FC Köln

Bayer Leverkusen – 1. FC Heidenheim
Union Berlin – Bayern München
TSG Hoffenheim – RB Leipzig
Hamburger SV – Bor. Dortmund

Fußball: Zweite Liga, 12. Spieltag
1.FC K'lautern – Hertha BSC

Hannover 96 – Darmstadt 98
FC Schalke 04 – SV Elversberg
Bielefeld – Karlsruher SC

Gast: David Raum
RB Leipzig und DFB-Nationalspieler

Stab

  • Moderation - Katrin Müller-Hohenstein

