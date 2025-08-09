das aktuelle sportstudio am 9. August 2025

ZDF
ZDF
- 09.08.2025
Mit: 2. Fußball-Bundesliga, Hockey-EM und SailGP: Studiogäste: Sebastian Vettel sowie die Segler Anna Barth und Erik Kosegarden-Heil.
Fußball: Zweite Liga, 2. Spieltag
Düsseldorf - Hannover 96
Braunschweig - Greuther Fürth
Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg
1. FC K'lautern - FC Schalke 04
Weitere Themen:
Segeln: Sail GP
Hockey EM Frauen
Gast: Sebastian Vettel
Autorennfahrer
Gast: Anna Barth
Seglerin
Gast: Erik Heil
Segler
Stab
- Moderation - Katrin Müller-Hohenstein