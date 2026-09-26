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das aktuelle sportstudio - Münchens Olympia-Bewerbung: Chancen und Risiken

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Münchens Olympia-Bewerbung: Chancen und Risiken
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Münchens Olympia-Bewerbung: Chancen und Risiken
  • 26.09.2026

München wird für Deutschland als Ausrichter der olympischen Sommerspiele kandidieren. Welche Chancen und welche Risiken birgt das Unterfangen?

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München wird für Deutschland als Ausrichter der olympischen Sommerspiele kandidieren. Welche Chancen und welche Risiken birgt das Unterfangen?

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Auslosung der Vergabe der deutschen Olympiabewerber für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036.
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