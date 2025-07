Was war das für ein Hoppla! - Parshad

Dein Date erweist sich als eine übertriebene Labertasche und du kommst einfach nicht zu Wort? Extrem nervig, vor allem, weil du endlich mal zur Sache kommen willst. Das war aber noch nicht alles. Ein überraschender ungewollter Mord ist ein weiteres Hindernis für Arwin’s ,,Chock-Pläne’’. Parshad und Arwin spielen diese Reallife-Story, die in einer absoluten Katastrophe endet, nach. Wer genau in dieser Folge gestorben ist erfährst du bei ,,Was war das für ein Mord“. #waswardas #parshad #sketch #funkAchtung: Alle Beteiligten wurden vor dem Dreh negativ auf Corona getestet.—————Jeden Sonntag!ABONNIER MICH https://www.youtube.com/channel/UC1SiZtRQ4_9yZKu-fMb3OtgFolge mir auf Instagram - https://www.instagram.com/parshad/TikTok - https://www.tiktok.com/@parshad.tiktok—————Eine 1TAKE FILMS ProduktionExecutive Producer: Erhan Dogan