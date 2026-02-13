Jürgen Wiesman bei "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht"
Karneval im ZDF
ZDF

Karneval im ZDF - Jürgen Wiesmann als "Ernst Lustig"

Karneval im ZDF
Jürgen Wiesmann als "Ernst Lustig"
    Abspielen
    ZDF
    Karneval im ZDF
    Jürgen Wiesmann als "Ernst Lustig"
    • 13.02.2026

    Der Auftritt aus "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" vom 13. Februar 2026

    Abspielen
    Karneval im ZDF - Logo grey
    Jürgen Wiesmann als "Ernst Lustig"

    Der Auftritt aus "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" vom 13. Februar 2026

    Abspielen
    Ähnliche Inhalte entdecken
    Karneval im ZDF