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maybrit illner - maybrit illner spezial vom 21. September 2026

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Nach den Landtagswahlen: Maybrit Illner diskutiert heute, Montag, 21. September 2026, ab 22:15 Uhr in einer Spezialausgabe im ZDF.

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Nach den Landtagswahlen: Maybrit Illner diskutiert heute, Montag, 21. September 2026, ab 22:15 Uhr in einer Spezialausgabe im ZDF.

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"maybrit illner" im ZDF

Zu Gast am 21. September 2026



Thorsten Frei, CDU
Vorsitzender Unionsfraktion

Sigmar Gabriel
früherer SPD-Chef, "Atlantik Brücke"

Christian Stecker
Politikwissenschaftler, TU Darmstadt, erforscht Brandmauern und flexible Mehrheiten

Eva Quadbeck
"RedaktionsNetzwerk Deutschland"(RND)
Nach den Landtagswahlen: Maybrit Illner diskutiert heute, Montag, 21. September 2026, ab 22:15 Uhr in einer Spezialausgabe im ZDF.
Wer will oder kann mit wem regieren? Was bedeuten die Wahlergebnisse für das Land und die Bundesregierung?
Zu Gast: Thorsten Frei (CDU), Vorsitzender der Unionsfraktion und der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel (Vorsitzender „Atlantik Brücke e. V.“) sowie der Politikwissenschaftler Prof. Christian Stecker, er erforscht Brandmauern und flexible Mehrheiten, und Eva Quadbeck, Chefredakteurin und Leiterin des Hauptstadtbüros „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND).
"maybrit illner spezial“ am Montag, 21. September 2026, live um 22:15 Uhr im ZDF.
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