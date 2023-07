NANO vom 7. Juli 2023: Hitze - Was kommt auf uns zu?

In Mannheim sind die Mitarbeitenden der Stadt stolz auf einen neuen Wasserspender. Was auf dem Marktplatz eher unscheinbar steht, ist für sie ein Baustein eines großen Plans. Dem Hitzeaktionsplan. Mit ihm will die Stadt ein Bewusstsein für die Gefahren der Hitze schaffen und Schutzmaßnahmen vorantreiben. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will demnächst einen Hitzeschutzplan präsentieren, denn die Belastung in den Städten steigt, und mit ihr die Zahl der jährlichen Hitzetoten.