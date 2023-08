NANO vom 24. August 2023: Corona - Ist das Virus zurück?

Ferienzeit ist Reisezeit. Was viele allerdings nicht bedenken, so manches Mal reisen auch unbeabsichtigt Souvenirs mit zurück in die Heimat. Und die können ganz schön viel Schaden anrichten. So wie beispielsweise der Japankäfer. Ursprünglich vermutlich eingeschleppt als blinder Passagier im Flugzeug. Weil er äußerst effiziente Mundwerkzeuge besitzt, frisst er so ziemlich alles, was er findet und kann dabei ganze Ernten vernichten.