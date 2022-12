Manchmal, an Tagen mit niedrigem Sonnenstand, zaubert diese einen magischen Lichtkreis mit strahlendem Kreuz und Nebensonnen an den Himmel. Forschende halten es für möglich, dass Konstantin der Große ein solches Naturschauspiel als göttliche Botschaft verstanden hat. Im 4. Jahrhundert war er als angeblich erster christlicher Kaiser in die Geschichte eingegangen und sollte fortan unter dem Zeichen des christlichen Sonnengottes Kriege führen.



Schweden hat 2022 erstmals eine Lichtprofessorin berufen. Myriam Aries lehrt seit September 2022 an der Technischen Hochschule in Jönköping und beschäftigt sich mit den Auswirkungen von natürlichem und künstlichem Licht auf den Menschen.



2009 wandern Julia und Alex Kemna mit ihren vier Kindern von Berlin nach Schweden aus, besser gesagt nach Öland. Die Familie baut einen kleinen Hof mit Bonbonmanufaktur auf, der schnell zur Attraktion auf der Insel wird. Mit dem Ausbruch der Coronapandemie fürchten sie um ihre Existenz – doch alles kommt anders als erwartet. Alljährlicher Höhepunkt ist das Mittsommerfest, an dem alle zusammenkommen, tanzen und feiern.



Auch Thomas Golz aus Brandenburg kann sich dem Zauber des Nordens nicht entziehen, seit er zum ersten Mal der Elche wegen in Lappland war. "Terra Xpress" hat ihn nach Schweden begleitet. Dort will er für seine Elchfarm zwei kleine Elchweibchen holen. Auf der Reise besucht er auch seine indigenen Sami-Freunde und nimmt am jährlichen Zusammentreiben der frei lebenden Rentierherden teil.