Gefesselt im Wald und Lärm ohne Ende

Eigentlich wollen zwei Freundinnen auf „Hexenjagd“ gehen - so heißen Geocaches, die nur in der Nacht auffindbar sind. Doch statt eines Schatzes finden sie einen gefesselten Mann. Auch zwei Männer in Bayern machen im Wald eine seltsame Entdeckung. Der vermeintliche Cache entpuppt sich als Versteck für eine brisante Ware ...



Sowohl das mittlere Elbtal als auch das Mittelrheintal sind aufgrund ihrer landschaftlichen Schönheit und historischen Einmaligkeit Tourismusmagnete und gefragte Wohnorte - sollte man denken. Doch in der Realität halten es vor allem die jungen Anwohner vor lauter Bahnlärm in den Ortschaften nicht mehr aus und die Wirtschaft kämpft ums Überleben. Gibt es, im Zuge der jüngsten Milliardeninvestitionen der Deutschen Bahn, Hoffnung auf eine Verbesserung der Zustände?



E-Bikes werden immer mehr zur lukrativen Diebes- und Hehlerware weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Terra Xpress erzählt zwei spektakuläre Fälle, in denen das Diebesgut wiedergefunden werden konnte.