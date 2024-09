Ogottogott, was schallt am frühen Morgen so laut durch die WG? Es ist die deutsche Nationalhymne. Während sich die einen schon neugierig in der Küche versammeln, schaltet einer auf Durchzug: Dharmasara, denn schließlich ist er gerade tief in einer Meditation, die er seelenruhig beendet, bevor er mit den anderen das Thema des Tages lüftet: Wie viel Alman steckt in dir? Ist Deutschland den Protagonist*innen Heimat? Wie empfinden sie das Erstarken der AfD, wie gehen sie mit Hate von Links und Rechts um?