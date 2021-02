Christiane (53) aus Wiesbaden hatte früher das, was man eine heile Welt nennt. Verheiratet, zwei Kinder, Haus mit Garten, einen guten Job in der IT-Branche. Bis sie eine Affäre mit einem Mann einging und ihrem Ehemann das irgendwann beichtete. Sie wollte den Seitensprung zum Anlass nehmen, um über Probleme in ihrer Ehe zu sprechen, aber es folgte die Scheidung. "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Moment zu spät erkannt wird, wenn eine Beziehung auseinandergeht. Und dann ist ein Zurück nicht mehr möglich."



Christiane ist eine Frau, die beide Seiten kennt. Sie hat nicht nur ihren Mann mit einem anderen betrogen, sondern sie wurde Jahre später, als sie wieder ein Verhältnis einging, selbst betrogen. "Wenn man dieses Wort 'betrügen' überhaupt in dem Zusammenhang gebrauchen sollte", sagt Christiane. "Es klingt so negativ, so anklagend." Christiane denkt viel über Untreue und die Folgen nach. Ab wann beginnt das Fremdgehen? Beim ersten Kuss oder gar schon in Gedanken an einen anderen? Oder muss es erst zu Sex kommen, um vom Fremdgehen zu sprechen?



"Für mich ist der Betrug immer der Betrug an meiner Erwartungshaltung. Ich habe ja eine Erwartungshaltung, dass mein Partner so oder so agiert. Dass er mir treu ist, mit mir die meiste Zeit verbringt, nur mit mir ins Bett geht. Der Betrug ist an dieser Erwartungshaltung, und das verletzt dann auch so", sagt sie. Christiane lebt immer noch allein. Ihre Kinder sind aus dem Haus. Manchmal reagiert sie auf Kontaktanzeigen. Die meisten sind "unglücklich" verheiratet, wie sie Christiane glaubhaft machen wollen, suchen ein erotisches Abenteuer. Ob sie je wieder eine feste Partnerschaft eingehen wird?