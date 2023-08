37°: André im Goldfieber

Genau wie die anderen Goldsucher tauscht auch er sich in Foren aus und quält sich durch unwegsames, gefährliches Gelände. Nach den vier vergangenen Exkursionen, die alle nicht ungefährlich waren und Geld gekostet statt Gold gebracht haben, bricht André nun zusammen mit seinem Freund Patrick, ebenfalls ein passionierter Goldsucher, zur nächsten Expedition in die Bergwüste von Arizona auf. Diesmal ist er sich zu 99,9 Prozent sicher, den richtigen Ort gefunden zu haben: eine versteckte Höhle in einem schwer erreichbaren Canyon.



Gecampt wird auf einem steinigen, dornigen Felsplateau mit Blick über den Canyon der Superstition Mountains – fernab der Zivilisation. Tagsüber lauern bei Hitze Skorpione und Klapperschlangen, nachts kann es sehr kalt werden. Wasser und Lebensmittel müssen sich die beiden Männer einteilen. "Ich will es allen beweisen, dass ich recht habe. Ich will zeigen, dass man nach ganz hohen Zielen streben und diese auch erreichen kann", sagt André. Doch erst einmal muss er sich mit den Problemen des Alltags abkämpfen: Sein Gepäck kommt nicht mit in die USA, und damit fehlen ihm wichtige Geräte wie sein Metalldetektor oder die guten Wanderschuhe. Er behilft sich mit billigem Material aus dem Supermarkt.



"Was zum Teufel macht er da?", fragt sich seine Frau Yvonne. Sie kann nicht wirklich nachvollziehen, warum ihr Mann, junger Familienvater, Verwaltungsleiter der Volkshochschule Rheinberg, derart besessen ist von dieser Goldsuche. Als ob ihm das Leben mit ihr und den beiden Kindern (zwei und drei Jahre alt) im Eigenheim am Niederrhein nicht genug wäre. Richtig peinlich war es Yvonne anfangs, mit Freunden über die seltsame Leidenschaft ihres Mannes zu reden. Während ihr Mann unterwegs ist, macht Yvonne abends, wenn die Söhne im Bett sind, Onlineberatungen für Menschen mit Essstörungen.



Wie viel Hobby verträgt eine Beziehung? Und wo verläuft der Grat zwischen Leidenschaft und Obsession? Mit diesen Fragen begleitet der Film André bei seiner waghalsigen Reise in den wilden Westen.