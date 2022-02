Bloß nicht krank werden

Marcel W. ist 28 Jahre alt und schwer an Multipler Sklerose erkrankt. Vor drei Jahren verlor er seinen Job, konnte seine Miete nicht mehr zahlen und wurde wohnungslos. Weil er damit auch seine Krankenversicherung nicht mehr stemmen konnte, hat er Beitragsschulden von mehr als 10 000 Euro. Monat für Monat fordert die Kasse ihr Geld zurück, steigt der Betrag durch Strafzinsen und Versäumniszuschläge, und die Krankenkasse droht ihm mit dem Notlagentarif. Der wäre fatal für Marcel W., weil er allein 2021 mehrere Krankheitsschübe hatte und im Notlagentarif keine medizinische Hilfe mehr bekäme. Wenigstens hat er wieder ein Dach über dem Kopf: eine Einrichtung für junge, wohnungslose Erwachsene betreut ihn. Und er lebt von Hartz IV, steckt in einer Umschulungsmaßnahme, bei der er 40 Stunden die Woche in einer Steuerkanzlei für deren Computertechnik zuständig ist. Vielleicht wird die Kanzlei ihn übernehmen, noch aber kann er vom Hartz-IV-Satz seine Schulden nicht begleichen. Und so schwebt die Angst vor dem Abstieg in den Notlagentarif ständig wie ein Damoklesschwert über ihm und belastet ihn noch zusätzlich im täglichen Kampf gegen die tückische Krankheit Multiple Sklerose.