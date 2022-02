Der Traum vom kleiner Wohnen

Ganz anders sieht das Leben von Angelina H. aus Esslingen am Neckar aus. Die studierte Theaterpädagogin verliert in einem Jahr die Wohnung, den Job und den Freund. Nach einer kurzen, aber schweren Depression rafft sie sich auf und kommt auf die Idee des kleinen Wohnens. Explodierende Mieten, kaum Wohnraum und keine Stellflächen für Tiny Houses in der Stadt – das hält die "Aktivistin für eine lebenswerte Umwelt" nicht von ihrem Plan ab. Sie kommt auf die ungewöhnliche Lösung, Tiny Houses auf flache Garagendächer zu bauen, und löst dabei im neureichen Neckartal nur Kopfschütteln aus. 37 Grad begleitet ihren aufreibenden Kampf gegen die städtische Bürokratie und gegen schwäbische Häusle- und Autobauer. Gut vernetzt mit fortschrittlichen Architekten und Medien erobert sie indes mehr und mehr Terrain. Am vorläufigen Ende kommen selbst die städtische Wohnungsbaugesellschaft und das Bauamt nicht mehr um sie herum. Ihr Traum scheint in greifbarer Nähe.