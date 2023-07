Martina (50) aus Hochheim am Main hat sich ganz den Katzen verschrieben. Erst engagiert sie sich für Straßenkatzen in Spanien. Doch dann erkennt sie, dass das Leid direkt vor der eigenen Haustür anfängt. In einer Gartenanlage ganz in ihrer Nähe entdeckt Martina zufällig eine Gruppe Streunerkatzen. Später werden ihr aus der Ortschaft weitere herrenlose Tiere gemeldet. Und so zählt sie über achtzig Katzen, die sich rasend schnell und unkontrolliert vermehren. Martina gründet das Projekt Streunerhilfe, errichtet für die Tiere eine Futterstelle, versorgt sie mit Medikamenten und lässt die Katzen und Kater kastrieren. Dieses Engagement für den Tierschutz gefällt offensichtlich nicht jedem. Eines Nachts werden ihre provisorischen Katzenunterkünfte von Unbekannten in Brand gesteckt. Doch wie so viele Tierretterinnen und Tierretter lässt sich Martina von Rückschlägen nicht aufhalten. Denn für sie sind Tiere Geschöpfe wie wir.