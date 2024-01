Grenzenlose Liebe

Ich erinnere mich, wie beeindruckt ich damals davon war, dass Andrea trotzdem entschied in Sri Lanka zu bleiben. Ihr Impuls war nicht, so schnell wie möglich ins sichere Deutschland zurückzukommen. Sondern, sie wollte bei den Menschen bleiben, die sie aus dem Wasser gerettet hatten und in einem buddhistischen Kloster versorgt, gepflegt und getröstet hatten. In diesem Kloster hat damals auch Lal sie wiedergefunden. Nach schier endlos langen, bangen Stunden und Tagen, in denen sie vom jeweils anderen dachten, sie und er hätte nicht überlebt. Andrea erzählte mir, der Moment, in dem sich die Tür des Klosters geöffnet und Lal auf der Schwelle gestanden habe, sei der schönste Moment ihres Lebens gewesen.



In den weiteren Jahren begleitete ich Andrea und Lal immer wieder, woraus auch Filme entstanden sind, die sich aber alle mit der Arbeit der beiden für die Menschen in Sri Lanka beschäftigt haben. Andrea und Lal bauten ein Bildungszentrum auf, in dem sie kostenlose Englisch- und Computerkurse für Kinder anbieten. Dann richteten sie eine Nähwerkstatt ein, bauten eine Bürsten-Fabrik, um Frauen zu einem eigenen Einkommen zu verhelfen und sie unabhängiger von den Männern zu machen. Umweltschutzprojekte und Ausbildungsarbeit für junge Menschen in Sri Lanka und aus aller Welt kamen im Laufe der Zeit hinzu. So viel hatten Andrea und Lal zu erzählen, dass ich nie danach gefragt habe, wie es ihnen eigentlich miteinander geht, wie sie ihre Beziehung leben. Diese Möglichkeit hatte ich jetzt beim 37 Grad-Film und es berührt mich, wie liebevoll sie übereinander sprechen, wie wichtig ihnen ihre Familie ist. Obwohl ich sie schon so lange kenne, habe ich die beiden durch die Arbeit an diesem Film noch einmal von einer anderen Seite kennengelernt, einer ganz privaten, verletzlichen.