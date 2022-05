Hass, Hetze, Gewalt

Die Tweets, die Ricarda Lang lesen muss, sind oft unerträglich.

Ricarda Lang ist Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin der Grünen. Ihre Schwerpunkte sind Bildungs- und Hochschulpolitik, Diversity, Feminismus und Body Positivity. Die Angriffe gegen sie beginnen, zunächst vornehmlich im Netz, als sie 2017 zur Jugendsprecherin der Grünen gewählt wird. Egal zu welchem Thema sie sich äußert, sie erlebt hauptsächlich Bodyshaming in Form von bösartigen Beschimpfungen. Im April 2021 wird ihr Name auf dem Klingelschild ihrer Privatwohnung rot durchgestrichen.



Nach einem Auftritt bei "Hart aber fair" im Juni 2021 trendet ihr Name auf Platz eins bei Twitter, ein Shitstorm ergießt sich über die 27-Jährige, wieder wird sie wegen ihrer Figur aufs Übelste beleidigt und diffamiert. In einem Statement sagt sie: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich stehe da immer komplett drüber", und weiter, dass sie mittlerweile eine Schere im Kopf habe und häufiger überlegen würde, ob sie etwas so sagen könne. Doch für Ricarda Lang bedeuten die Hassbotschaften auch Motivation: "Das ist genau das, was die wollen. Das Ziel, Frauen mundtot zu machen."